Son dakika haberi! Silifke'de 16 yaşındaki Rus çocuk kayboldu
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Son dakika haberi! Silifke'de 16 yaşındaki Rus çocuk kayboldu

Son dakika haberi! Silifke'de 16 yaşındaki Rus çocuk kayboldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Mersin'in Silifke ilçesinde spor yapmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Rus çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde spor yapmak için evden çıkan ve bir daha haber alınamayan 16 yaşındaki Rus çocuk için arama çalışması başlatıldı.

Akkuyu Nükleer Santrali'nde çalışan ve Taşucu Mahallesi'nde ikamet eden mühendis Anatoliy Doroshenko ve eşi Anna Doroshenko, 19 Nisan günü evden spor yapmak için çıkan 16 yaşındaki çocukları Mikhail Doroshenko'nun kaybolduğunu, komşularının desteğiyle yaptıkları aramalardan sonuç alamadıklarını belirterek Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne başvurdu. Mikhail Doroshenko'nun bulunması için polis ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

Anatoliy ve Anna Doroshenko çifti, "Aile olarak çok iyi anlaşırız. Herhangi bir olumsuz durumumuz olmadı. Çocuğumuz zaman zaman spor yapar, sonrasında eve gelirdi. Çocuğumuz sosyal bir çocuk değil, içine kapalı biri. Türkiye'de beraber takıldığı bir sosyal çevresi yok. Çocuğumuzu görenlerin lütfen bize veya polise bildirmelerini rica ediyoruz" dediler. - MERSİN

Son dakika haberi! Silifke'de 16 yaşındaki Rus çocuk kayboldu
Son dakika haberi! Silifke'de 16 yaşındaki Rus çocuk kayboldu
Son dakika haberi! Silifke'de 16 yaşındaki Rus çocuk kayboldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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