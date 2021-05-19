Son dakika haberi! Silifke'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 8 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Silifke'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 8 tutuklama

Son dakika haberi! Silifke'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 8 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Mersin'in Silifke ilçesinde 1 kişinin bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 1 kişinin bıçaklı kavgada hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak gözaltına alınan 13 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Silifke ilçesinde iddiaya göre Hazar Tömbül akşam evinin bulunduğu sokakta önceden tartıştığı 13 kişinin saldırısına uğradı. Çıkan kavgada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Tömbül'ün yakınları da kavgaya karıştı. Tömbül'ün ailesi de arbedede yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Hazar Tömbül olay yerinde hayatını kaybetti. Polisin olay yerine gelmesi ile kavgaya karışan 13 kişi gözaltına alındı. Hazar Tömbül'ün cenazesi ise Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis merkezinde ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 13 zanlıdan 8'i tutuklandı. Hayatını kaybeden Hazar Tömbül toprağa verildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Pınar Altuğ Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca
Spor Fatih Terim Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Silifke'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgada 8 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 15:10:09. #1.13#

title