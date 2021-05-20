Son dakika haberi | Şili'de senatörler "İsrail Filistin'i öldürüyor" yazılı pankart açtı
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Son dakika haberi | Şili'de senatörler "İsrail Filistin'i öldürüyor" yazılı pankart açtı

Son dakika haberi | Şili'de senatörler 'İsrail Filistin'i öldürüyor' yazılı pankart açtı
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre BUENOS Şili'de bir grup senatör, Kongre'nin üst kanadı Senato'nun girişinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için "İsrail Filistin'i öldürüyor" yazılı pankart açtı.

BUENOS Şili'de bir grup senatör, Kongre'nin üst kanadı Senato'nun girişinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için "İsrail Filistin'i öldürüyor" yazılı pankart açtı.

Şili'de yayın yapan Radio Cooperativa'da yer alan habere göre, Senatör Alejandro Navarro'nun öncülüğünde bir grup senatör, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini gösterdi.

Senatörlerin Senatonun girişinde açtığı pankartta "İsrail, Filistin'i öldürüyor" ifadesi yer aldı.

Navarro, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera'ya, Birleşmiş Milletler nezdinde şikayette bulunması çağrısı yaparak, "Filistin'de ırkçılık yapılıyor. Filistin ateş altında." dedi.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in, Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana en az 227 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

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