Son dakika haberi | Şili'de senatörler "İsrail Filistin'i öldürüyor" yazılı pankart açtı

Gelen son dakika haberlerine göre BUENOS Şili'de bir grup senatör, Kongre'nin üst kanadı Senato'nun girişinde, İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkat çekmek için "İsrail Filistin'i öldürüyor" yazılı pankart açtı.