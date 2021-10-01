Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturmasında 74 gözaltı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturmasında 74 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturmasında 74 gözaltı

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltına kararı verilen 87 şüpheliden 74'ü yakalanarak gözaltına alındı.

ŞİLE, İSTANBUL (İHA) - Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hakkında gözaltına kararı verilen 87 şüpheliden 74'ü yakalanarak gözaltına alındı.

Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 87 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 1 Ekim sabahı saat 06.00 sıralarında Şile merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerin adres ve iş yerlerinde arama yapıldı. Operasyonda şüphelilerden 74'ü yakalanarak Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Şile Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilmesi beklenirken, henüz yakalanamayan 13 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarılacağı öğrenildi. Şüphelilerden bazılarının evlerinde ele geçirilen zarf içerisindeki banknot paralara da el konuldu.

MÜDÜR VE YARDIMCISI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Hakkında gözaltı kararı verilen 87 şüpheli arasında Şile Tapu Müdürlüğü'nde görevli 1 tapu müdürü, 1 tapu müdür yardımcısı, 11 memur, 3 Şile mahalle muhtarı ve 71 sivil şahsın bulunduğu öğrenildi. Şile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 aydır devam eden soruşturmada, Tapu Müdürlüğü'nde çalışan şüphelilerin telefon görüşmeleri ve teknik takibi sonucu tapu işlemlerinin yapılması ve hızlandırılması karşılığında maddi menfaat temin ettikleri tespit edilmişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberi! Bakan Muş: 'Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.

Son dakika haberi! Bakan Muş: "Son 12 aylık ihracat 212,2 milyar dolar ile yeni bir Cumhuriyet rekoru kırdı.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere
Spor Kerem Aktürkoğlu Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Mehmet Fatih Şans Oyunları Armin Laschet Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şile Tapu Müdürlüğü'nde rüşvet soruşturmasında 74 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 16:46:07. #1.12#