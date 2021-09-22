Son dakika haberi | Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar - Haberler
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Son dakika haberi | Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Şile'de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı.

ŞİLE (İHA) - Şile'de elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada çıkan yangını görüntülemek isteyen basın mensupları, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Gazeteciler, fabrika yetkilileri ve çalışanları tarafından darp edilmek istendi.

Şile'de 13.30 sularında elektrik malzemelerinin üretildiği fabrikada yangın çıktı. Yangını yakından takip etmek için olay yerinde bulunan basın mensupları, iddiaya göre fabrika yetkilileri ve fabrika çalışanları tarafından saldırıya uğradı. Şahıslar gazetecileri darp etmeye çalışıp tehditlerde bulundu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(Cüneyt Sevindik - Abdul Samet Kaya - Emre Sertdemir - Ömer Karaoğlu - Aykut Zor/İHA)

Son dakika haberi | Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar

Son dakika haberi | Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar

Son dakika haberi | Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar

Son dakika haberi | Şile'de yangını görüntülemeye çalışan basın mensuplarına saldırdılar
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını

 Şile'de fabrika yangını

Şile'de fabrika yangını
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