Son dakika haberi... Şile'de gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı
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Son dakika haberi... Şile'de gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı

Son dakika haberi... Şile'de gazetecilere saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabirlerine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan biri cankurtaran iki kişi sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Şile sahilinde haber takibi yapan A Haber muhabirlerine saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan biri cankurtaran iki kişi sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

Şile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazma ve Kızılcaköy plajlarında denize girdikten sonra yoğun dalga ve akıntı nedeniyle kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmalarını takip ederken saldırıya uğrayan A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'ün şikayeti üzerine başlatılan çalışma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı cankurtaran Atakan Ç. ve olay sırasında orada bulunan Haldun A.'yı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Atakan Ç. ve Haldun A. serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur İslamoğlu

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