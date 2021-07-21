Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
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Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şile'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahat eden vatandaşların daha güvenli bir yolculuk geçirmelerini sağlamak amacıyla Jandarma Trafik Tim'i tarafından denetimler gerçekleştirildi.

Şile'de Kurban Bayramı tatili nedeniyle seyahat eden vatandaşların daha güvenli bir yolculuk geçirmelerini sağlamak amacıyla Jandarma Trafik Tim'i tarafından denetimler gerçekleştirildi. Denetimde jandarma ekipleri, vatandaşları sosyal mesafe ve maske kullanımı konusunda uyarırken aynı zamanda çikolata ve kolonya ikramında bulundu.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 134 Jandarma Asayiş, 15 Motosikletli Asayiş ve Trafik, 59 Jandarma Trafik Timi olmak üzere toplam 208 Tim ve 4 bin 419 personel ile vatandaşların huzur ve güven içerisinde bir Kurban Bayramı geçirmeleri sağlayabilmek için denetimlerini sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21 Temmuz'da Kurban Bayramı tatilinde seyahat eden vatandaşların güvenle seyahat edebilmelerini sağlamak amacıyla Çekmeköy-Şile otoyolunda trafik denetimi gerçekleştirildi. Piknik alanları ve sahillerde tatillerini değerlendiren vatandaşlara pandemi önlemleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kullanımı konularında da hatırlatmalar yapıldı.

Jandarmadan kolonya ve çikolata ikramı

Çekmeköy-Şile otoyolunda yapılan trafik denetimlerinde, Şile Yeşilvadi'de yapılan piknik alanı kontrolünde, Jandarma Asayiş Timlerince vatandaşların Kurban Bayramı kutlanırken kendilerine kolonya ve çikolata ikram edildi.

Güvenli seyahat için uyarı

Jandarma ekiplerince sürücülere yasal limitlerdeki hızlarda araç kullanmaları, takip mesafesine, şerit izleme ve değiştirme kurallarına harfiyen uymaları, araç kullanırken kesinlikle cep telefonu kullanmamaları, uykusuz ve yorgun olarak trafiğe çıkmamaları hatırlatıldı.

Korona virüs uyarısı dikkat çekti

Jandarma ekipleri tarafından sahil ve piknik alanlarında bulunan vatandaşların son dönemde hassasiyetle takip edilen sosyal mesafeye ve maske kullanımına riayet edip etmediklerine bakılırken hırsızlık olaylarına karşı araçlarında değerli eşya bırakmamaları, araçlarını görebilecekleri bir şekilde park etmeleri, orman yangınlarına karşı piknik ateşlerini kontrollü olarak yakmaları ve çocuklarını sahipsiz bırakmamaları konularında uyarılarda bulunuldu.

Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor
Türkiye genelinde bayram denetimleri tüm hızıyla devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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