Son dakika haber... Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Şile'de serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jet ski ile gelerek kurtardı.

Şile'de serinlemek için girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye ekipleri jet ski ile gelerek kurtardı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Şile'de Feneraltı bölgesinde geçtiğimiz gün öğleden sonra meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yaşanan sıcak hava sonrası 5 kişi serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra denize girenler boğulma tehlikesi yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri jet ski ile geldi. Ekipler denizdekileri kurtardı. Kurtarma anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haber... Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı
Son dakika haber... Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı
Kardeşini ziyaret etmek için gittiği evin 4.katından aşağıya düştü, annenin feryatları yürek dağladı
Hatay'dan kahreden haber! Askeri tır kazasında 2 askerimiz şehit düştü
Hatay'dan kahreden haber! Askeri tır kazasında 2 askerimiz şehit düştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Beren Saat Şevval Sam Demet Akalın
Spor Gervinho Ozan Tufan Şenol Güneş Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Şile'de boğulma tehlikesi geçiren 5 kişiyi itfaiye kurtardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 08:03:36. #1.16#

title