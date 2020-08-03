Son dakika haberi | Şile Ayazma Plajı'nda bayram yoğunluğu
Gelen son dakika haberine göre KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti.
03.08.2020 18:14 | Son Güncelleme: 03.08.2020 18:18
KURBAN Bayramı'nı İstanbul'da geçiren vatandaşlar bayramın son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti. Yoğunluğun yaşandığı plajda, polis ekipleri denetim yaparak vatandaşlara uyarılarda bulundu.
- İstanbul
Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayan vatandaşlar, bayram tatilinin son gününde Şile Ayazma Plajı'na akın etti. Tatilin son gününde plaja gelen vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü. Şile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri plajda denetimlerde bulunarak, kurallara uymaları yönünde vatandaşları uyardı. Polis tarafından sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde anons yapıldı.
- İstanbul
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Kaynak: DHA