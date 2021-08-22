Son dakika haberi | Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı
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Son dakika haberi | Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

Son dakika haberi | Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahlı yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 20 Ağustos Cuma günü meydana gelen ateşli silahlı kasten yaralama olayını gerçekleştirdiği tespit edilen C.T., B.T. ve R.T., dün polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden C.T. ve R.T.'nin suç kayıtlarının olmadığı, şüpheli B.T.'nin ise 'kasten yaralama' suçundan kaydının bulunduğu tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KOCAELİ

Son dakika haberi | Silahlı yaralama olayının şüphelileri tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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