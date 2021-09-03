Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan otomobil sürücüsü, yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalandı. Yakalanan sürücünün silahla adam yaralama olayından arandığı için kaçtığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri şüphelendikleri 47 NN 761 plakalı otomobile Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde 'dur' ihtarında bulundu. Ancak araç sürücüsü M.S., polislerin ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 5 kilometre boyunca kaçan M.S, Ulubatlı Hasan Mahallesi'nin ara sokaklarında önü kesilerek yakalandı. Yakalanan sürücünün Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda "silahla adam yaralama" olayından arandığı belirlendi. Zanlı gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. - ADANA

Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Kahramanmaraş'ta otomobil evin duvarına çarptı: 1 ölü, 5 yaralı
Halı sahadaki kavgada tüfeğe sarıldı! Futbol oynamayı bırakıp birbirlerine girdiler
Halı sahadaki kavgada tüfeğe sarıldı! Futbol oynamayı bırakıp birbirlerine girdiler
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Polisten kaçan şüpheliler, otomobille İrem'e çarpıp ölümüne neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Hamid Karzai Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Derya Baykal Haluk Levent Ferhan Şensoy
Spor Muslera Ali Koç Salih Uçan Alper Yılmaz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Silahlı yaralama olayına karışan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 00:05:04. #1.16#

title