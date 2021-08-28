Son dakika haberi: Silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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Son dakika haberi: Silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Son dakika haberi: Silahlı tehdit suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika gelişmesine göre Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahlı tehdit suçundan hakkında 4 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde silahlı tehdit suçundan hakkında 4 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı silahlı tehdit suçundan hakkında 4 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.M. isimli şahsın Kadirli ilçesinde olduğunu bilgisini aldı. Yapılan fiziki takibin ardından Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın saklandığı adrese operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan F.M. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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