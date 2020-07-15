Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili
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Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Son dakika haberleri... Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, yetkililere çağrıda bulundu Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırı sonrası evinde koruma kararı alınan oda başkanı, alınan kararın iş hayatına olumsuz etkilediğini söyledi.

Son dakika haberi... Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili
15.07.2020 20:30 | Son Güncelleme: 15.07.2020 20:33

Silahlı saldırıya uğrayan oda başkanı evinde koruma kararına tepkili

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, yetkililere çağrıda bulundu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta uğradığı silahlı saldırı sonrası evinde koruma kararı alınan oda başkanı, alınan kararın iş hayatına olumsuz etkilediğini söyledi.

Kasaplar Odası Başkanı Mehmet Uyduran, 12 Haziran 2020 tarihinde hayvan borsasında kendisine yönelik silahlı saldırı olduğunu iddia ederek, saldırıyı yapan kişilerinin serbest bırakıldığını kendisinin ise, can güvenliği gerekçesiyle evde koruma kararı alındığını söyledi.

Kurban Bayramı öncesi üyeleri ve vatandaşların taleplerini karşılama konusunda görevinin başında olması gerektiğini dile getirilen Mehmet Uyduran, yetkililere alınan kararın kaldırılmasına yönelik çağrıda bulundu.

Kahramanmaraş'ta iki yıl önce yapılan seçimle Kasaplar Odası Başkanlığına seçilen Mehmet Uyduran, rakiplerinin çeşitli nedenleri bahane ederek, kendisine huzur vermediklerini ve iki yıldır birçok kez ailesi ve kendisine saldırılar yapıldığını öne sürdü.

Mevzuatlara ve yasalara göre odayı yönettiğini kaydeden Uyduran, en son canlı hayvan borsasında silahlı saldırıya uğradığını, saldırı sonrası 7 kez suç duyurusunda bulunduğunu ve yaşananların güvenlik kameralarınca görüntülenmesine rağmen kendinin evde hapis hayatı yaşadığını dile getirdi.

Yaşadıkları hakkında evinde açıklama yapan Mehmet Uyduran, "Bundan iki yıl önce kasaplar odası başkanlığını kazanmamla birlikte karşı rakibin kazandığım başkanlığı sindirememesi kaynaklanan iki yıldır sürekli başımıza hadiseler geldi. Karşı rakiplerin sakatat mevzuatlarından dolayı rant ortamları vardı ve biz bunu kestik. Esnafların hakkı olan bu rantı kestikten sonra başımıza önce adak pazarında silahlı saldırıya uğradık. Bu silahlı saldırı sonrası ailem ve akrabalarım da silahlı saldırılarına uğradık. En sonunda da Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsasında da canıma kast etmek amacıyla kiralık katil tutuldu. Biz 7 defa suç duyurusunda bulunmamız rağmen ev hapsi kararı getirildi ve nedeni ise kendi can güvenliğim olarak söylendi. Biz evde olduğumuz için vatandaşlarımızın ve üyelerimizin mağduriyetine neden oluyor. Biz eli kolu bağlı bir şekilde beklememiz bizi derinden üzüyor. Şahitler ve kamera kayıtları olmasına rağmen canımıza kast ettiler ve evimize hapsolduk. Kurban Bayramının da yaklaşması nedeniyle özellikle kasaplarımızın kesim noktaları ve İçişleri Bakanlığı'nın aldığı (Covid-19) ile ilgili uyulması gereken kararlar var. Kurban kesim yeri ve şartları konusunda muhakkak benim olmam şart. Biz sıkıntılı sürecin üzerimizden kalkmasını istiyoruz. Devletimiz ve büyüklerimizden yardım talep ediyoruz. En azından polis koruması ile benim dışarıda olmamın sağlanmasını istiyorum" dedi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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