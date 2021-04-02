Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
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Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Son dakika haber... Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi 17102 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Ö.B. sokak üzerinde Ö.F.H.'nin silahlı saldırısına uğradı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Ö.B. hastaneye kaldırıldı. Ö.B.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken polis ekiplerinin şüphelinin yakalanması için başlattığı çalışma sürüyor. - ADANA

Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Son dakika haberi | Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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