Son dakika haberi: Silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı
Son dakika haberlerine göre Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
20.07.2020 00:16 | Son Güncelleme: 20.07.2020 01:37
Adana'da bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde Halil B. sokakta motosikletli kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Halil B. yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olay yerinde yapılan incelemede 5 tabanca mermisi kovanı bulundu.
Polis, kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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Kaynak: AA