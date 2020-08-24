Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk...
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Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk...

Son dakika haberlerine göre İzmir'in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaralanan eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Aliağa'dan Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

Son dakika haberi! Silahlı saldırıya uğrayan eski Menemen Belediye Başkanı Şahin, Menemen Devlet Hastanesine sevk...
24.08.2020 23:59 | Son Güncelleme: 25.08.2020 00:02

İzmir'in Foça ilçesinde yemek yediği restoranda uğradığı silahlı saldırıda yaralanan eski Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin, Aliağa'dan Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Eski Menemen Belediye Başkanı CHP'li Tahir Şahin, Yeni Foça'daki bir restoranda arkadaşıyla beraber akşam yemeği yediği sırada kimliği öğrenilemeyen saldırgan Şahin'in yanına yaklaşarak silahıyla ateş etti. Aynı zamanda Menemenspor'un onursal başkanı olan Şahin, ayağına isabet eden mermilerle yaralandı. Tahir Şahin'e ilk müdahale olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Daha sonra Şahin, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Şahin, daha sonra Menemen Devlet Hastanesine sevk edildi.

Saldırının ardından eşi Nurdan Şahin ile Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ve çok sayıda partili ile Şahin'in yakınları hastaneye akın etti. Kaçan saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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