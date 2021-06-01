Silahlı saldırıda kazara vuruldu
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Silahlı saldırıda kazara vuruldu

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - Haberler | 3. Sayfa

- Silahlı saldırıda kazara vuruldu Samsun'da bir kişiye silahlı saldırı sırasında olay yerinde bulunan başka biri kazara vurularak hastanelik oldu.

- Silahlı saldırıda kazara vuruldu

SAMSUN - Samsun'da bir kişiye silahlı saldırı sırasında olay yerinde bulunan başka biri kazara vurularak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.A.'ya silahlı saldırı düzenleyen şahıs aynı zamanda köpeğini de ateş açtığı kişinin üzerine saldırdı. Ö.A. silahlı saldırıda yara almazken, köpeğin kolundan ısırması sonucu yaralanarak hastanelik oldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri olay yerinde bulunan İ.A.'nın karnının sağ kısmına isabet etti. 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan İ.A. tedavi altına alındı. İ.A. kendisinin kazara vurulduğunu söyledi. Silahlı saldırıda yara almayıp köpeğin saldırısında yaralanan Ö.A.'da Gazi Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Ö.A. kendisine Ünal adlı bir kişinin tabancayla 3 al ateş açtığını ifade etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Silahlı saldırıda kazara vuruldu
Silahlı saldırıda kazara vuruldu
Silahlı saldırıda kazara vuruldu
Silahlı saldırıda kazara vuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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