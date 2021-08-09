Son dakika haberi | Silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2)

Son dakika haberi... 2 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otobüs sürücüsü Adem Y.'nin tabancayla vurulmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan C.A. (52) ve Y.A. (28) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.