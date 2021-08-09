Son dakika haberi | Silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2)
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Son dakika haberi | Silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2)

Son dakika haberi | Silahlı saldırı güvenlik kamerasında (2)
Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... 2 KİŞİ TUTUKLANDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otobüs sürücüsü Adem Y.'nin tabancayla vurulmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan C.A. (52) ve Y.A. (28) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI 

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otobüs sürücüsü Adem Y.'nin tabancayla vurulmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan C.A. (52) ve Y.A. (28) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. C.A. ve Y.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi Yazıcı

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