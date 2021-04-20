SİLAHLI KAVGADA MUHTARI ÖLDÜRDÜĞÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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SİLAHLI KAVGADA MUHTARI ÖLDÜRDÜĞÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde cumartesi günü aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili silahı kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli M.H.Ö., jandarma tarafından yakalandı.

VAN'ın Gevaş ilçesi Dereağzı Mahallesi'nde cumartesi günü aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan ve 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı kavga ile ilgili silahı kullandığı iddiasıyla aranan şüpheli M.H.Ö., jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Cumartesi 17.30 sularında, Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde maydana geldi. M.S.Ö. Mahalle Muhtarı M.S.Ö., Y.Ö. ve R.Ö. ile aynı yerde ikamet eden M.H.Ö. arasında geçmişe dayalı husumet nedeni ile tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.H.Ö. üzerinde bulunan tabanca ile tartıştışığı kişilere ateş etti. M.H.Ö.'nün tabacasından çıkan merminin isabet ettiği muhtar M.S.Ö, hayatını kaybederken, Y.Ö. ve R.Ö.de yaralandı. Yaralılar, Van'daki hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olayın ardından kaçan şüpheli M.H.Ö. ve olayla bağlantısı olan kişilere yönelik Gevaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile JASAT timleri müşterek operasyon başlattı. Operasyonda şüpheli M.H.Ö., Van'ın İpekyol ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.

SİLAHLI KAVGADA MUHTARI ÖLDÜRDÜĞÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLAHLI KAVGADA MUHTARI ÖLDÜRDÜĞÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLAHLI KAVGADA MUHTARI ÖLDÜRDÜĞÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI
SİLAHLI KAVGADA MUHTARI ÖLDÜRDÜĞÜ, 2 KİŞİYİ DE YARALADIĞI İDDİA EDİLEN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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