Son dakika haberi: Silahlı kavga şüphelisi kovalamaca sonucu yakalandı

Bir son dakika haberine göre Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.

Eskişehir'de 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi, yaşanan kovalamaca sonucunda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi Erginer Sokak'ta iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Kavgada av tüfeğiyle ateş açan Sercan G., Fatih K.'yi (29) vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan yaralanın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Bekçiler suç aleti ile yakalandı

Olay sonrasında kaçan şüpheli ile polis ekipleri arasından kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sonucunda şüpheli, Zincirlikuyu Mahallesi Onurlu Sokak'ta mahalle bekçileri tarafından suç aleti ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı