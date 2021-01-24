Son dakika haberi... Silahlı kavga: 3 yaralı

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Sütçüler Mahallesi'nde akraba oldukları ve aralarında husumet bulunduğu belirtilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakiler birbirlerine tabancalarla ateş açtı.

Mustafa A. karnına, Mehmet A. ayağına isabet eden mermiyle, Necmettin P. de başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olayın ardından otomobiliyle kaçan şüphelilerden Aydın P. polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, gazetecilerin "Neden kavga ettiniz?" sorusuna "Öyle gerekti, öyle yaptım." yanıtını verdi.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çalılık alana atıldığı öne sürülen suç aleti silahı aradı. İş makinesinin de kullanıldığı arama çalışmasından sonuç alınamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Bektaş