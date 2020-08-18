Son dakika haberi: Silahlı kavga: 1 yaralı Son dakika haberlerine göre Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Caddesi'ndeki telefon bayisine gelen kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ile iş yeri sahibi M. K. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli silahla M. K'ya ateş etti.

Yaralanan M. K. sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA