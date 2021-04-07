Son dakika haberi... Silahlı gasp yapan 4 kişiye 10'yıl hapis cezası verildi
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Son dakika haberi... Silahlı gasp yapan 4 kişiye 10'yıl hapis cezası verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi... Silahlı gasp yapan 4 kişiye 10'yıl hapis cezası verildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kayseri'de silahlı gasp yapan biri kadın 4 kişiye yapılan yargılama sonucunda 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Kayseri'de silahlı gasp yapan biri kadın 4 kişiye yapılan yargılama sonucunda 10'ar yıl hapis cezası verildi.

Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mağdur M.Ç., ile tutuksuz yargılanan sanıklar Ş.A., M.A., M.B. ve M.A. hazır bulundu.

Yargılamada mağdur M.Ç., "Ş.A. ile sosyal medyadan tanıştım ve beni evine çağırdı. Gece eve gittiğimde kapıyı arkamdan kilitlediler. M.A.'da elindeki silahın kabzasıyla kafama vurarak beni darp etti. Cebimde bulunan bin 890 TL paramı aldılar. Daha sonra beni Belsin civarında bulunan bir eve götürdüklerinde dalgınlıklarından faydalanarak ellerinden kaçtım. Şikayetçiyim" diye ifade verdi.

Tutuksuz yargılanan sanıklar Ş.A., M.A., M.B. ve M.A. yapılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını talep etti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonrasında silahlı gasp suçundan Ş.A., M.A., M.B. ve M.A'ya 10'ar yıl hapis cezası verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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