Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler
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Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler

Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gelen son dakika haberine göre Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafo yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürülürken trafonun patlaması mahalleliye korku dolu anlar yaşattı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde meydana gelen trafo yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi neticesinde söndürülürken trafonun patlaması mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Silahlı çatışma çıktığını sanan mahalleli gerçeği pencereden baktığında öğrendi.

Yangın, Karasu ilçesi Yalı Mahallesi 102. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde yer alan trafo patladı. Trafodan art arda çıkan kıvılcımlar ve patlama sesleri, sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Dışarıdan gelen sesleri bir an silah sesi sanan ve çatışma çıktığını düşünen vatandaşlar, pencereye koştu. Trafonun alev aldığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, trafoya müdahale ederek, yangının binalara sıçramasını önledi. Çıkan yangın sonrası bölgede uzun süre elektrik kesintisi yaşanırken ekipler, yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAKARYA

Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler
Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler
Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler
Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler
Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler
Son dakika haberi... Silahlı çatışma sandılar gerçeği pencereden bakınca öğrendiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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