Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı
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Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı

Son dakika haberi: Silahla yaralamaya 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Samsun'da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişinin silahla yaralamasıyla ilgili 2 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde önceki akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan H.A.A.(28) sol ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Silahlı saldırganlar kaçtı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili Y.U.(23) ve S.Ö.'yu(23) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.U. ve S.Ö. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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