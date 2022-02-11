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Son dakika haberi | Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberi | Silahla yaralama olayında 3 kişi tutuklandı

Son dakika haberi: Nevşehir'de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir'de bir kişinin ateşli silahla yaralanması sonucu yapılan çalışmalarda 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Cevher Dudayev Mahallesi Üstad Necip Fazıl Bulvarı Ahi Evran alt geçit önünde M.G., ateşli silahla yaralandı. Olayın ardından polis; faillerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelileri olduğu belirlenen E.Y., M.Ö. ve F.M.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Nevşehir, 3. Sayfa, Haberler

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