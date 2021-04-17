Son dakika haberi | Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede
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Son dakika haberi | Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede

Son dakika haberi | Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre Samsun'da bir genç ile kayınpederini silahla vurarak yaralayan kadın ile olayla ilgili şüpheli bulunan kadının kocası ve oğlu adliyeye çıkarıldı.

Samsun'da bir genç ile kayınpederini silahla vurarak yaralayan kadın ile olayla ilgili şüpheli bulunan kadının kocası ve oğlu adliyeye çıkarıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde saat 20.15'te meydana gelen olayda G.A. (41) adlı kadının silahlı saldırısına uğrayan C.A. (21) adlı genç ile gencin kayınpederi H.A. (48) bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaydan sonra G.A, kadının oğlu C.A. ve eşi H.A. bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Son dakika haberi | Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede
Son dakika haberi | Silahla yaralama olayı şüphelileri adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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