Son dakika haberi! Silahla tartışmada hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Eyüpoğlu, Rize'de toprağa verildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde silahla vurularak öldürülen Uzman Onbaşı Tugay Eyüpoğlu'nun cenazesi, memleketi Rize'de toprağa verildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde S.K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada hayatını kaybeden 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli Eyüpoğlu'nun naaşı, otopsi işlemlerinin ardından Rize'ye getirildi.

Eyüpoğlu'nun cenazesi, merkeze bağlı Azaklıhoca köyünde kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

Cenazeye Eyüpoğlu'nun ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Delal