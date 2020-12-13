Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti

13.12.2020 16:59 | Son Güncelleme: 13.12.2020 17:07

Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Elazığ'da silahla oynarken kendini vuran çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Hacı Mustafa köyünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy muhtarı Abidin Sakin'in oğlu Beytullah Sakin (13), babasının evde bulundurduğu silahı alarak evin arkasına gitti. Burada silahla oynayan Sakin, silahın kazara ateş alması sonucu göğsünden vurularak ağır yaralandı. Silah sesini duyarak evin arkasına giden aile bireyleri, çocuklarını yerde hareketsiz halde buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocuğu alarak Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.Çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ

Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti
Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Jiletle kendini yaralayan hükümlü hayatını kaybetti
Jiletle kendini yaralayan hükümlü hayatını kaybetti
Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi
Kendisini 9 yerinden bıçaklayıp pompalıyla vuran eşini affeden kadın: Çocuklarımın babası ve benden defalarca özür diledi
Son dakika haber: Bursa'da erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı
Son dakika haber: Bursa'da erkek arkadaşını silahla vuran kadın tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Murat Kurum Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Aleyna Tilki Serdar Ortaç Gülben Ergen Haluk Bilginer
Spor Erol Bulut Serdar Aziz Fatih Terim Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Silahla oynarken kendini vuran çocuk, hayatını kaybetti - Elazığ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 17:08:02. #1.14#
title