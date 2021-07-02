Son dakika haberi: SİLAHLA ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU GÖZALTINA ALINDI
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Son dakika haberi: SİLAHLA ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı.

Otomobilin camından küfür ederek tabancayla defalarca ateş açarken görüntüleri çıkan, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç, gözaltına alındı. Övüç evinde olayda kullandığı anlaşılan kurusıkı tabanca ile fişekleri ele geçirildi.

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün oğlu Burakcan Övüç trafikte adeta terör estirdi. Övüç, kullandığı aracın camını açarak defalarca ateş etti. Silahın doğrultulduğu yönde evlerin olduğu görüldü. Trafikte adeta terör estiren Övüç, ateş açtığı anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaştı ancak bir süre sonra sildi. Övüç, daha önce de bacağının üstüne koyduğu tabanca ile otomobilini kullanmıştı.

Görüntülerin ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Burakcan Övüç(21) Silivri'de yakalayarak gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı anlaşılan kurusıkı tabanca, 2 şarjör, 50 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Görüntülerde yer alan, otomobilden silahla ateş etme olayını Tekirdağ'da gerçekleştirdiğini ifade eden Burakcan Övüç, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adliyede serbest bırakıldı.

Son dakika haberi: SİLAHLA ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: SİLAHLA ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: SİLAHLA ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU GÖZALTINA ALINDI
Son dakika haberi: SİLAHLA ATEŞ EDERKEN GÖRÜNTÜLERİ ÇIKAN MURAT ÖVÜÇ'ÜN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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