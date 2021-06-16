Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı

Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Hatay'da silahla ateş açan 4 şüpheli sahte parayla yakalandı.

Hatay'da silahla ateş açan 4 şüpheli sahte parayla yakalandı.

Antakya'ya bağlı Ekinci Mahallesinde gerçekleşen silahla ateş açma konusuna karışan araçta bulunan 4 şüpheli şahıs Hatay Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yakalandı.

Şahısların yapılan üst aramalarında 10 adet sahte 200 TL banknot ve 28 adet sahte 100 TL banknot olmak üzere toplam 4 bin 800TL sahte para, 0,6 gr metamfetamin maddesi ele geçirildi.

H.K, Y.A, M.G ve H.K isimli şüpheli şahıslar gözaltına alınarak haklarında parada sahtecilik suçundan adli işlem yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Kaza yapan polis hayatını kaybetti, eşi yaralandı
Bursa'da şaka gibi soygun! 200 TL tuzak parasını çalarak kayıplara karıştı
Bursa'da şaka gibi soygun! 200 TL tuzak parasını çalarak kayıplara karıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Muharrem İnce Angela Merkel Süleyman Soylu
Magazin Hande Ataizi Acun Ilıcalı Burak Yamantürk Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Silahla ateş açan 4 kişi, sahte parayla yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 15:18:56. #1.13#

title