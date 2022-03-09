Silahını temizleyen adam, kızı ve yeğenini vurdu

MANİSA (İHA) - Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.K. tarafından temizliği yapılan ruhsatsız silah ateş aldı.

KIZI VE YEĞENİ YARALANDI

Silahtan çıkan mermiler nedeniyle M.K.'nin kızı Z.D. (23) karnından, yeğeni M.D. (18) ise bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken, karnından yaralanan Z.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa