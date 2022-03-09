Silahını temizleyen adam, kızı ve yeğenini vurdu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iddiaya göre silahını temizleyen bir kişi silahın ateş alması sonucu kızı ve yeğenini vurdu. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alındı.
MANİSA (İHA) - Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniharmandalı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, M.K. tarafından temizliği yapılan ruhsatsız silah ateş aldı.
KIZI VE YEĞENİ YARALANDI
Silahtan çıkan mermiler nedeniyle M.K.'nin kızı Z.D. (23) karnından, yeğeni M.D. (18) ise bacağından yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar Manisa Şehir Hastanesine sevk edilirken, karnından yaralanan Z.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahı temizleyen M.K. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa