Son dakika haberi | Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu

Son dakika haberi | Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş halde vurulan bir kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
İki yıl önce kapısına kilit vurulan devlet hastanesi talan edildi
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti
Torbalı Belediye Başkanı Ramazan İsmail Uygur hayatını kaybetti

İzmir'in Bornova ilçesinde başından vurulmuş halde vurulan bir kişi, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Birlik Mahallesi 4233/1 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre serbest meslek sahibi Mecit B.'nin (42) yaşadığı evden silah sesi duyan komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiğinde Mecit B.'yi başından vurulmuş halde bulurken, yaralı adam sağlık ekiplerince ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Mecit B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, olayla ilgili görgü tanıklarının ifadesine başvurdu. Görgü tanıklarının ifadelerinde evden çıkan 2 kişinin yaya olarak kaçtığını söyledikleri öğrenildi. Polis, kaçtığı öne sürülen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. - İZMİR

Son dakika haberi | Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
Son dakika haberi | Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Müjde Ar Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ryan Babel Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Silah sesi duyan komşular polise haber verdi; başından vurulmuş halde bulundu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:05:15. #1.15#

title