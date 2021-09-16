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Son dakika haberi | Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi | Silah kaçakçılarına operasyon: 23 gözaltı

Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı.

İstanbul, Balıkesir ve Trabzon'da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 4'ü kuru sıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, değişik çapta çok sayıda mermi ile 7 av tüfeği ve balistik yelek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Polis kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir silah kaçakçısını takibe alarak geniş çaplı bir şebekeye ulaştı. Silah kaçakçısını yaklaşık 2 yıl boyunca takip eden ekipler, şebekenin diğer kollarına ulaştı. Ardından operasyon için düğmeye basıldı.

Dün İstanbul, Balıkesir ve Trabzon illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 23 kişi gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında 55'i Anadolu, 9'u Avrupa yakası ilçelerinde olmak üzere 64 adrese baskın düzenlendi.

Yatak bazalarından ve gardıroplardaki bölmelerden silahlar çıktı

Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, piyasaya sürülmek üzere dördü kurusıkı olmak üzere 30 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 48 şarjör, farklı çap ve ebatta bin 433 fişek, 324 kurusıkı ve 1 balistik yelek ile 720 gram barut ele geçirildi. Ele geçirilen silahların çoğu yatak bazalarından ve gardıroplardaki bölmelerden çıktı.

Dün eş zamanlı yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Polisteki ifade işlemleri süren 23 şüphelinin önümüzdeki günlerde Anadolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

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