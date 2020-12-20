Son dakika haberi | Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu
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Son dakika haberi | Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu

20.12.2020 11:13 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:16
Son dakika haberi | Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu

Edinilen son dakika haberine göre Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yapan Siirtli çocuklar için inşa edilen sahanın eski ve yeni halini sosyal medyadan paylaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kendi imkanlarıyla araç lastiklerinden voleybol sahası yapan Siirtli çocuklar için inşa edilen sahanın eski ve yeni halini sosyal medyadan paylaştı.

Atık lastiklerden voleybol sahası yapan Siirtli çocukların hayalleri gerçek oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık" diyerek eski ve yeni voleybol sahasının fotoğrafını paylaştı.

Siirt'te geçtiğimiz aylarda kendi imkanlarıyla yapmış oldukları voleybol sahasında spor yapan gençler, yeni sahalarına kavuştu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerine yakın alanda bulunan sahada spor yapma imkanı bulan gençlerin fotoğrafını Bakan Kasapoğlu, 11 Haziran'da Twitter hesabı üzerinden Siirtli çocukların voleybol sahası içerisindeki fotoğrafını paylaşmış ve "Filenin genç sultanlarına, genç efelerine selam olsun.. Size yalnız voleybol değil, futbol ve basketbol sahalarının da içinde olduğu bir tesis yapacağız" diyerek müjdeyi vermişti. BAKAN KASAPOĞLU TWİTTER'DAN DUYURDU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, güzel haberi yine Twitter'dan duyurdu. Siirtli çocukların arazi üzerine atık lastikler ve kartondan yaptıkları sahanın fotoğrafı ile yeni yapılmış sahanın fotoğraflarını 'Nasıl başladı, nasıl bitti' başlığıyla yayınladı. ve altına şöyle not düştü: "Siirtli çocuklarımızın umutlarını bir başka bahara bırakmadık"


Son dakika haberi | Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu
Son dakika haberi | Siirtli çocuklar yeni voleybol sahalarına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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