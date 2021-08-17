Son dakika haberi... Siirtli çocuklar portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Siirtli çocuklar portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek

Son dakika haberi... Siirtli çocuklar portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek
Anadolu Ajansı / Fecri Barlık - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'in Baykan ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında kurulan portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek.

Siirt'in Baykan ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projesi kapsamında kurulan portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek.

Proje kapsamında Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü önünde 16 metre uzunluğunda 8 metre genişliğinde portatif havuz açıldı.

Baykan Kaymakamı Mehmet Tunç ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Obuz, açılışta öğrencilere bone dağıttı.

Yüzme antrenörleri eşliğinde serinliğe kulaç atan öğrenciler, sıcak havada serinlemenin mutluluğunu yaşadı.

Kaymakam Tunç, AA muhabirine, havuzdan yüzlerce çocuğun istifade edeceğini belirterek, "Çocuklarımız eskiden derelerde, akarsularda, nehirlerde öğrendikleri yüzmeyi şimdi kurallarıyla, kaideleriyle bu havuzda öğrenecekler." dedi.

Yüzme kursuna katılan çocuklardan Ali Mirhan Ceylani yüzme imkanına kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

"Şu an hepimiz yüzmeyi öğrenmeye başladık. Çok sevinçliyiz." diyen Ceylani, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Avşin Ağırman "Havalar çok sıcak. Buraya gelip hem arkadaşlarımızla eğleneceğiz, hem yüzeceğiz hem de serinleyeceğiz." diye konuştu.

Bedirhan Dalgacı da ilçede yüzme havuzuna kavuştukları için heyecanlı olduğunu dile getirerek, "Burada herkes mutlu. Kursumuzun olduğu günlerde buraya gelip eğleneceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık

Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Kastamonu'daki sel felaketinde 62 kayıp aranıyor; 1 müteahhit için gözaltı kararı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Yener Işın Karaca Yıldız Tilbe
Spor Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Alex Teixeira Rıza Çalımbay Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi... Siirtli çocuklar portatif havuzda hem eğlenecek hem yüzecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:53:37. #1.15#

title