Son dakika haberi | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, geleneksel anma etkinliklerine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, geleneksel anma etkinliklerine katıldı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, geleneksel anma etkinliklerine katıldı

Gelen son dakika haberine göre Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Meydandere köyünde Şeyh Ali adına düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Meydandere köyünde Şeyh Ali adına düzenlenen anma etkinliklerine katıldı.

Köy muhtarı Necmeddin Baykara'dan etkinlikle ilgili bilgi alan Hacıbektaşoğlu, köylülerle birlikte yemek yedi.

Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Hacıbektaşoğlu, burada birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Etkinliğe, AK Parti Siirt İl Başkanı Ekrem Olğaç, İl Genel Meclis Üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü

Siirt Emniyet Müdürü Yılmaz, ziyaret ettiği okulda öğrencilerin elini öptü
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Mustafa Demir Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Kylie Jenner
Spor Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Mesut Özil
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Kazım Karabekir Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi | Siirt Valisi Hacıbektaşoğlu, geleneksel anma etkinliklerine katıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.09.2021 09:32:30. #1.12#