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Son dakika haberi | Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Siirt'teki uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Son dakika haberleri: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve faillerinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Kentte 9 adrese yapılan operasyonda 16,36 gram metamfetamin, 1,3 gram kokain, 5,1 gram eroin ve 1,75 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Son Dakika Haberleri
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