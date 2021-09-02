Son dakika haberi... Siirt'teki bazı trafik kazaları KGYS kameralarında

Son dakika gündem haberi: Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

Siirt'te meydana gelen bazı trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde Siirt-Eruh kara yolundaki kavşakta kırmızı ışık ihlali yapan kamyonetin çarptığı hafif ticari aracın devrilmesi, otomobilin kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan iki kadına çarparak durması yer alıyor.

Kayıtların devamında Merkez Cumhuriyet Meydanı'ndaki Cumhuriyet Caddesi'nde park halindeyken geriye doğru hareket eden pikabın kaldırımdaki yayaya ve büfenin vitrinine çarptığı ve iş yerindeki ürünlerin etrafa saçıldığı görülüyor.

Diğer bir kazada da kent merkezindeki kavşakta sepetli vincin "patpat" diye tabir edilen tarım aracına çarpması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fecri Barlık