Son dakika haberi | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika haberi | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

AA, Mehmet Niyazi Deniz - Güncel
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Son dakika haberi | Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi: Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

SİİRT (AA) - Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Conkbayır Mahallesi 305 Sokak'ta yapılan aramada, 2 şüphelinin üst aramasında metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Mehmet Niyazi Deniz - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Siirt, Güncel, Haber

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