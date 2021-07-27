Son dakika haberi: Siirt'te uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberler... Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ülkü Mahallesi 703. Sokak'ta bir evde yapılan aramada 5 fişek metamfetamin ve 1 fişek eroin bulundu.

Şüpheli D.A gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz