Son dakika haberi | Siirt'te uyuşturucu operasyonu
Gelen son dakika haberlerine göre Siirt'in Baykan ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.
14.08.2020 15:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 16:37
Siirt'in Baykan ilçesinde 4 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince narkotik suçların önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.
Veyselkarani beldesinde uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 kilo 400 gram kubar esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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Kaynak: AA