Son dakika haberi: Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
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Son dakika haberi: Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı

Son dakika haberi: Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Siirt'te uyuşturucu operasyonlarında 3 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Conkbayır Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan V.K'nin üst aramasında 0.22 gram eroin bulundu.

Öte yandan, şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 0,68 gram metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Araçtaki 3 kişi hakkında işlem yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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