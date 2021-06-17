Son dakika haberi | Siirt'te Türkiye'nin 81 ilinden sağlanan destekle şehit polis Kurtul adına kütüphane oluşturuldu
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Son dakika haberi | Siirt'te Türkiye'nin 81 ilinden sağlanan destekle şehit polis Kurtul adına kütüphane oluşturuldu

Son dakika haberi | Siirt'te Türkiye'nin 81 ilinden sağlanan destekle şehit polis Kurtul adına kütüphane oluşturuldu
Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hataylı polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un adına Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen destekle oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Siirt'in Pervari ilçesinde geçen yıl PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Hataylı polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un adına Türkiye'nin 81 ilinden gönderilen destekle oluşturulan kütüphanenin açılışı yapıldı.

Pervari ilçesinde 15 Temmuz 2020'de Değirmentaşı Tepe bölgesinde şehit olan özel harekat polisi Kurtul'un adına kütüphane yapılması için kentte kamuda görevli Süleyman Akkaya, Faik Kaya, Bekir Hastürk ve öğretmen Betül Güzel öncülüğünde kampanya başlatıldı.

Sosyal medyadan duyurulan kampanyaya, Türkiye'nin 81 ilinden kitap ve malzeme sağlanan destekle Siirt Orgeneral Salih Omurtak İlk ve Ortaokulunda kütüphane oluşturuldu.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, kütüphanenin açılışı amacıyla okul bahçesinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, şehitlere Allah'tan rahmet yakınlarına ve meslektaşlarına sabır diledi. Hacıbektaşoğlu, şunları belirtti:

"Geçen yıl 15 Temmuz gecesi bölücü terör örgütüyle yaşanan çatışmada özel harekat polisi Muhammed Demir ve Anıl Kemal Kurtul şehit oldu. Bugün nefes alıyorsak vatanımızda yaşıyorsak şehitlerin sayesindedir. Allah, ezan, vatan için şehit olan bu kardeşlerimizin yüzü suyu hürmetine yaşıyoruz ve her zaman da ayakta duracağız. Onları sevenler bugün onlar adına bir kütüphane kurarak şehitlerimizin adını yaşattılar."

"Meslektaşlarımızın adını yaşatmayı amaçladık"

Polis memuru Süleyman Akkaya da ilk kütüphaneyi Pervari'nin Ormandalı İlk ve Ortaokuluna Sivaslı şehit Muhammed Demir adına yaptırdıklarını söyledi.

Her iki projeye de ülkenin her tarafından destek verildiğini belirten Akkaya, şunları kaydetti:

"Meslektaşlarımız adına kütüphane yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İlk projemizi 18 Mart'ta Pervari Ormandalı köyünde yaptırdık. Bugün ikinci projemiz de hizmete girdi. Amacımız vatanını, milletini devletini ve bayrağını seven nesiller yetiştirmek ve bu nesillerin yetişmesinde bir nebze de olsa pay sahibi olmaktır. Şehit olan meslektaşlarımızın adını yaşatmayı amaçladık."

Daha sonra Hacıbektaşoğlu ve beraberindekiler açılışı yapılan kütüphaneyi gezdi.

Törende, sen de bir fidan dik sosyal sorumluluk projesi kapsamında 40 öğrenciye karne hediyesi olarak bisiklet hediye edildi.

Programa Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt 3'üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Gaffar Gören, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Özel Harekat Şube Müdürü Aslan Delibaş, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz

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