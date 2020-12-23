Son dakika haberi | Siirt'te trafik kazası: 2 yaralı
23.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:06
Son dakika haberleri... Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Üçpınar Köyü mevkisinde Musa Taş'ın kullandığı 34 VV 2520 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Taş ile Mehmet Kapazan yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik