Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
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Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
Anadolu Ajansı / Recep Çelik - Haberler | Güncel

Siirt'in Baykan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Siirt'in Baykan ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Ferhat Taşkıran'ın kullandığı 65 ES 156 plakalı otomobil ile Seyithan Karataş yönetimindeki 56 KE 092 plakalı tır, Baykan-Siirt kara yolu Çaykaya mevkisinde çarpıştı.

Otomobil sürücüsü Ferhat Taşkıran hayatını kaybetti, Ahmed Beşir, Nursena, Furkan, Sema ve Mihrican Seval Taşkıran yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Çelik

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