Son dakika haberi... Siirt'te terör operasyonu: 8 tutuklama Son dakika 3. sayfa haberi: Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Siirt'te PKK'lı teröristlere yardım ettiği tespit edilen 8 kişi tutuklandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda PKK/KCK terör örgütüne yardım yataklık yaparak milis-işbirlikçilik faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen kişilerin yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettiği tespit edilen H.T., S.B., İ.İ., H.B., F.T., M.A., B.B. ve Z.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 21 Ağustos 2020 günü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, Siirt E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir" denildi. - SİİRT

Kaynak: İHA