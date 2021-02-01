Son dakika haberi: Siirt'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde iki obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde iki obje ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Kurtalan ilçesinde çeşitli yollarla temin ettikleri tarihi eserleri satmak isteyenlerin bulunduğu bilgisi üzerine ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üzerinde ve kullandıkları araçta arama yapan ekipler, tarihi eser niteliğinde metal Meryem Ana heykeli ve metal kase ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz