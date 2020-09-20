Son dakika haberi! Siirt'te sivil aracın geçişi sırasında teröristlerin döşediği EYP infilak etti
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Son dakika haberi! Siirt'te sivil aracın geçişi sırasında teröristlerin döşediği EYP infilak etti

Bir son dakika haberine göre Siirt'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenmiş el yapımı patlayıcı sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti.

Son dakika haberi! Siirt'te sivil aracın geçişi sırasında teröristlerin döşediği EYP infilak etti
20.09.2020 18:04 | Son Güncelleme: 20.09.2020 18:08

Siirt'in Eruh ilçesinde PKK terör örgütü mensuplarınca yola döşenmiş el yapımı patlayıcı sivil bir aracın geçişi sırasında infilak etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken bölgede operasyon başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Çetinkol köyü kırsalında meydana geldi. Sivil bir aracın geçişi sırasında, terör örgütü mensuplarınca önceden yola döşenmiş el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada sürücü yara almazken araç kullanılamaz hale geldi. Olayın duyulmasının ardından çok sayıda güvenlik güçleri olay yerine sevk edildi.

Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. - SİİRT

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Kaynak: İHA

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