Son dakika haberi! Siirt'te şehitlik anıtı çevre düzenlemesi için çalışma başlatıldı
16.03.2021 16:05 | Son Güncelleme: 16.03.2021 16:15
Son dakika habere göre Siirt Belediyesi, Garnizon Komutanlığındaki şehitlik anıtı çevre düzenlemesi için çalışma başlattı.
Siirt Belediyesi, Garnizon Komutanlığındaki şehitlik anıtı çevre düzenlemesi için çalışma başlattı.
Belediyeden yapılan açıklamada, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Siirt-Kurtalan kara yolu Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte peyzaj düzenlemesinin başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, kısa zamanda bitirilmesi planlanan çalışmalarla şehitlerin anısının yaşatılacağı vurgulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Niyazi Deniz